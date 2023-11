Milan-Udinese 0-1 | Nehuen Perez: “Abbiamo fermato Leao insieme”

Nella vittoria per 1-0 dell'Udinese sul campo del Milan, un'altra prestazione molto importante è stata quella di Nehuen Perez. Il centrale argentino è stato decisivo in più occasioni, soprattutto in marcatura su Giroud. Perez ha poi commentato così il successo appena ottenuto, sui canali ufficiali del club: "Non c’era partita migliore per mettere a referto la prima vittoria. Siamo contentissimi per un risultato che mancava da tanto, frutto di un'ottima prestazione da parte di tutti. Pur non vincendo, abbiamo offerto alcune ottime performances anche prima. Dobbiamo continuare a lavorare con questo atteggiamento".