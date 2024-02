Udinese | Perez: “Nel secondo tempo non siamo rientrati nel modo giusto”

Difesa che ha agito bene anche ieri pomeriggio, nonostante il gol di Gaetano che ha consentito al Cagliari di pareggiare. Come al solito autorevole nel terzetto difensivo, Nehuen Perez che ha espresso tutto il suo rammarico per non aver vinto. In un'intervista a TV12, l'argentino ha commentato: "Loro volevano giocare palla lunga e aggredire la seconda palla. Nel secondo tempo non siamo rientrati nel modo giusto.Quella di oggi era una grande opportunità per confermare quanto fatto a Torino, ora abbiamo una partita molto difficile con il Genoa e dovremmo lavorare molto in settimana".