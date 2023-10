Udinese | Perez: “Sono al servizio della squadra. Ora dobbiamo vincere”

“È stata una partita difficile, il primo tempo non abbiamo giocato bene. Nella ripresa abbiamo reagito e siamo stati sul pezzo fino alla fine”. Schierato come braccetto di sinistra, l’argentino commenta: “Faccio tutto quello che serve per la squadra. Nel secondo tempo mi sono mosso più avanti e sono stato meglio ”.

Le parole di Perez

Anche lui, come Lorenzo Lucca, rimarca il concetto che, quando non si possono prendere i tre punti, va bene non finire la gara con zero: "Per come stava andando è importante non aver perso. Adesso dobbiamo riposare e pensare alla partita di venerdì, sarà difficile, ma vogliamo vincere".