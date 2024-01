Udinese-Milan | Pioli: “Sarà un’altra gara. Dobbiamo pensare a noi”

L'Udinese si prepara a una sfida che negli anni ha sempre portato bene ai friulani, confermandosi autentica bestia nera per i rossoneri. Non a caso l'ultima vittoria in trasferta per gli uomini di Cioffi risale alla vittoria per 1-0 a S.Siro. Penalty conquistato da Ebosele e rigore trasformato da Pereyra. L'obiettivo ora è ripetere la vittoria dello scorso anno in casa per 3-1.