News Udinese | Primavera, Bubnjic: “Abbiamo lasciato il cuore in campo”

Il tecnico dei giovani bianconeri si è detto molto soddisfatto dopo la prima vittoria in campionato contro il Cittadella

Vittoria importante dei giovani bianconeri, la prima, contro il Cittadella. Igor Bubnjic , tecnico della Primavera bianconera, ha parlato ai microfoni di Tv 12 dopo il successo: "Tre punti importanti in casa. Il merito è dei ragazzi perchè hanno lasciato il cuore sul campo. Sono molto contento, dobbiamo continuare così. Da domani inizieremo a pensare alla gara di Coppa Italia contro il Venezia, un match che mi aspetto ancora più difficile."

Parla l'autore del gol

Luca Bonin, attaccante classe 2006 della Primavera bianconera, è stato l'autore della rete che ha deciso la sfida contro il Cittadella. Ecco le sue parole ai microfoni di Tv12: "Il gol è una soddisfazione personale, ma l'importante è che la squadra abbia conquistato i primi tre punti in campionato. Lavoreremo tanto in settimana, il mister ci dà sempre dei consigli per affrontare bene le partite. Abbiamo giocato bene e abbiamo meritato la vittoria."