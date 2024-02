Udinese | La Primavera stupisce ancora: battuta la capolista Cremonese

La formazione guidata da Bubnijc vince ancora e si mantiene al terzo posto in classifica. La promozione in Primavera 1 è fattibile

Altri 3 punti in saccoccia per gli uomini di Igor Bubnijc. La Primavera dell'Udinese ha steso per 4-1 anche la Cremonese, infliggendo la prima sconfitta stagionale alla capolista del girone di Primavera 2.