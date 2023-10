Udinese-Lecce | L’undici titolare di D’Aversa: ancora dal ‘1 Strefezza

Lunedì sera al Bluenergy Stadium arriva un Lecce in grande fiducia, nono in classifica con 12 punti, frutto di tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte. Per l'impegno in Friuli, Roberto D’Aversa dovrà fare a meno degli indisponibili Dermaku e Blin. Banda è recuperato, ma con tutta probabilità partirà dalla panchina. Tuttavia, lo schieramento iniziale non prevede grossi stravolgimenti rispetto al solito.