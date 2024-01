Atalanta-Udinese | Le probabili: dubbio Pereyra per Cioffi, c’è Perez dal ‘1

Altro banco di prova importante per l' Udinese che domani sarà di scena al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. I due tecnici non hanno ancora sciolto del tutto le riserve, ma andiamo a vedere quali dovrebbero essere le probabili formazioni per la sfida.Nella Dea si ferma Koopmeiners ,. L'olandese non ci sarà a causa di una ferita da taglio al malleolo a cui sono stati applicati dei punti di sutura. Assente anche Hien che ha accusato una lesione muscolare di primo grado al bicipite femorale sinistro. In porta spazio a Carnesecchi , ormai titolare ai danni di Musso, difesa a tre con Scalvini e Kolasinac a scortare Djimsiti. De Roon ed Ederson si piazzeranno in cabina di regia con Holm e Ruggeri sulle corsie esterne. Pasalic agirà alle spalle di De Ketelaere e Miranchuk , da capire se Scamacca avrà o meno una chance da titolare.

Per i friulani in dubbio Pereyra, anche se l'argentino dovrebbe stringere i denti. Classico 3-5-2 quindi con Okoye in porta, in difesa Joao Ferreira, Kristensen e Perez. Sulle fasce Kamara ed Ebosele, in mezzo Walace in cabina di regia, sulle mezzali due posti per tre, con Samardzic, Lovric e Payero che scalpitano. Davanti Pereyra andrà in appoggio a Lucca.