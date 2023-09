Udinese | Le probabili formazioni: esordio per Kristensen, ok Lucca davanti

Proseguono i guai Sottil. Il mister è ancora alle prese con gli infortuni, dopo che Cagliari ha perso Ebosse, nuova lesione al crociato, oggi non ci sarà nemmeno Kabasele . Scelte forzate quindi sia in difesa che in attacco. Kristensen e Guessand sono in ballottaggio per il ruolo di braccetto, con il danese leggermente favorito, per completare il pacchetto con Bijol e Nehuen Perez davanti a Silvestri . Sugli esterni Ebosele e Kamara , con a centrocampo Samardzic, Walace e Lovric. In attesa di Success e Pereyra, spazio ancora a Thauvin e Lucca davanti.

Dopo il pareggio con il Genk, dove ha giocato Beltran, a Udine tornerà Nzola. Italiano continuerà con le sue rotazioni, considerando anche la sfida contro il Frosinone in programma per giovedì nel turno infrasettimanale. In porta tornerà Terracciano dal primo minuto, mentre in difesa confermati sia Milenkovic e Biraghi, con Dodo che rientrerà a destra, e Ranieri a completare il reparto arretrato. Tanti dubbi a centrocampo, con Maxime Lopez che potrebbe fare il suo esordio in campionato al fianco di Duncan, con Arthur e Mandragora inizialmente in panchina. Rientrerà molto probabilmente Bonaventura sulla trequarti, dopo l'assenza a Genk, mentre sugli esterni spazio a Kouame e Brekalo, visto che Nico Gonzalez non sarà disponibile. In attacco Nzola, con Beltran pronto a subentrare.