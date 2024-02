Juventus-Udinese | Probabili formazioni: Samardzic in vantaggio su Payero

A tre giorni dalla sfida dell'Allianz Stadium i due tecnici sono ancora alle prese con diversi ballottaggi. Ecco le ultime dai campi

Ancora diversi ballottaggi per i due tecnici in vista della gara di lunedì. Una sfida delicata per entrambe le compagini, visto che le due squadre sono coinvolte in due lotte serratissime: la Juve per lo scudetto, mentre l'Udinese per la salvezza. Di seguito le ultime dai campi sulle probabili formazioni che scenderanno in campo all'Allianz Stadium.

Allegri dovrà fare a meno dello squalificato Danilo in difesa ripiegando su uno fra Rugani, favorito, e Alex Sandro per comporre il terzetto a protezione della porta di Szczesny. In mezzo al campo Cambiaso e Kostic sugli esterni con McKennie, Locatelli e Rabiot la linea mediana. Infine, in attacco in dubbio la presenza di Vlahovic con Milik pronto a partire dal 1' al fianco di Chiesa, avanti rispetto a Yildiz.

L’Udinese si avvicina alla sfida contro la Juventus con un’assenza pesante. Sarà out infatti capitan Pereyra per squalifica. In difesa ci sarà in porta Okoye, con Nehuen Perez, Lautaro Giannetti e Kristensen a formare il terzetto difensivo. Sulla fascia destra ballottaggio tra Ehizibue ed Ebosele, scelta che andrà a determinare anche chi vedremo sulla sinistra, se un Kamara più difensivo o un Zemura a spingere. In mezzo se la giocano Payero e Samardzic per completare il terzetto con Walace e Lovric. Thauvin andrà in supporto di Lucca.

JUVENTUS (3-5-2) Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri.

UDINESE (3-5-1-1) Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.

