Udinese-Monza | Le probabili formazioni: torna Pereyra da 1′ con Lucca

L'argentino ha recuperato e prenderà il posto di Thauvin per completare la coppia d'attacco con il centravanti ex Ajax

Tra le squadre di Serie A con più rinforzi sul mercato c'è sicuramente il Monza, in grado di assicurarsi tre giovani talenti come Maldini, Zerbin e Popovic, e di affiancare loro un espertissimo come Djuric. I brianzoli, nel prossimo weekend di campionato, sfideranno l’Udinese, che ha concluso diverse operazioni in uscita, prelevando solo Giannetti dall’Argentina. Tra dubbi, sicurezze e non solo, le probabili formazioni di Udinese-Monza.

Dovrebbe optare per un solo cambio Cioffi, rispetto all’Udinese che ha perso contro l’Atalanta. Tra i pali c’è Okoye, che ha ormai superato definitivamente Silvestri. Davanti a lui difesa a tre formata da Ferreira, Perez e Kristensen, mentre sugli esterni vanno Ebosele (di poco in vantaggio su Ehizibue) e Kamara. Walace in cabina di regia, affiancato da Lovric e Samardzic. Unica punta Lucca, supportato da Pereyra.

Pochi cambi anche per Palladino. In porta Di Gregorio,con davanti a sè D’Ambrosio, Marì e Caldirola. In mezzo al campo pronti Pessina e Gagliardini, con Birindelli e Ciurria sulle fasce. Né Carboni né Zerbin in partenza sulla trequarti, perché ci saranno Colpani e Dany Mota, con quest’ultimo arretrato per far spazio a Djuric da prima punta.

UDINESE (3-5-1-1) Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio; D’Ambrosio; Marì, Caldirola; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Ciurria; Colpani, Mota; Djuric. All. Palladino

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.