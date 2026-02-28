Udinese – Quando giocano i bianconeri? Ecco il calendario aggiornato

Terminati i sorteggi delle varie competizioni europee è arrivato il momento di fare il punto sul futuro dell'Udinese e di conseguenza cercare di capire quali saranno i prossimi impegni dei bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e soprattutto gli orari delle prossime tre sfide che potranno essere decisive per giudicare il campionato degli uomini di mister Kosta Runjaic.