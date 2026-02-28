Terminati i sorteggi delle varie competizioni europee è arrivato il momento di fare il punto sul futuro dell'Udinese e di conseguenza cercare di capire quali saranno i prossimi impegni dei bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e soprattutto gli orari delle prossime tre sfide che potranno essere decisive per giudicare il campionato degli uomini di mister Kosta Runjaic.
mondoudinese udinese news udinese Udinese – Quando giocano i bianconeri? Ecco il calendario aggiornato
udinese
Udinese – Quando giocano i bianconeri? Ecco il calendario aggiornato
Il club di Udine si avvicina al prossimo incontro di campionato che sarà contro la Fiorentina questo lunedì. Andiamo a vedere il calendario
I prossimi tre match—
28 GIORNATA
Sabato, 07/03/2026 ore 18:00, Atalanta-Udinese
29 GIORNATA
Sabato, 14/03/2026 ore 20:45, Udinese-Juventus
30 GIORNATA
Venerdì, 20/03/2026 ore 20:45, Genoa-Udinese
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Non perdiamo un secondo e facciamo il punto sull'affare con i neroazzurri. Solet verso l'addio? Il punto <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA