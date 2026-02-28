mondoudinese udinese news udinese Udinese – Quando giocano i bianconeri? Ecco il calendario aggiornato

Udinese – Quando giocano i bianconeri? Ecco il calendario aggiornato

Il club di Udine si avvicina al prossimo incontro di campionato che sarà contro la Fiorentina questo lunedì. Andiamo a vedere il calendario
Lorenzo Focolari Redattore 

Terminati i sorteggi delle varie competizioni europee è arrivato il momento di fare il punto sul futuro dell'Udinese e di conseguenza cercare di capire quali saranno i prossimi impegni dei bianconeri del Friuli Venezia Giulia. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli e soprattutto gli orari delle prossime tre sfide che potranno essere decisive per giudicare il campionato degli uomini di mister Kosta Runjaic.

I prossimi tre match

28 GIORNATA

Sabato, 07/03/2026 ore 18:00, Atalanta-Udinese

29 GIORNATA

Sabato, 14/03/2026 ore 20:45, Udinese-Juventus

30 GIORNATA

Venerdì, 20/03/2026 ore 20:45, Genoa-Udinese

