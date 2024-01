News Udinese | Quina va in prestito al Vizela: “Qui per salvare il club”

L'esterno colombiano ha trovato poco spazio in Friuli quindi ha optato di trovare più minutaggio in Portogallo. Ecco le sue parole

E' ufficiale. Domingos Quina è stato ceduto in prestito dall'Udinese al Vizela, formazione che al momento occupa il penultimo posto nel massimo campionato portoghese. L'esterno non ha convinto Cioffi e ha deciso di lasciare Udine a titolo temporaneo.

Queste le sue prime parole da nuovo giocatore del Vizela: “Quando si è presentata l’occasione, non ci ho pensato molto. Ho parlato con i dirigenti del Vizela, ho analizzato cosa sta facendo la squadra e ho capito che mi volevano davvero. Quindi ho accettato. Vengo qua per aiutare, cercherò sempre di dire quello che penso, di fare del mio meglio. Sono qui per aiutare la squadra a vincere. Mi piace avere palla, non mi sento sotto pressione, fisicamente sono a posto e ho tanta voglia di dare una mano”.