Udinese-Cagliari | Ranieri: “I friulani sono un avversario in salute”

Per il Cagliari c'è all'orizzonte domenica un match delicatissimo sul campo dell'Udinese reduce dal successo in trasferta contro la Juventus. L'esperienza di Claudio Ranieri è l'ideale in questi momenti e l'allenatore romano oggi in conferenza stampa ha voluto chiarire quello che è successo nel turbolento post partita di sabato scorso: "Ho parlato alla squadra, serviva un elettroschok. Ho detto che mi sarei dimesso, ma la squadra si è opposta. Tutti avremo dovuto lottare, ed ho detto 'va bene, lottiamo tutti per portare a termine questa missione'. Dopo tutto i ragazzi hanno chiesto di andare in ritiro ed oggi, infatti, si tratterranno qui".