Udinese-Cagliari | Ranieri rispolvera un centrocampista: pronto Prati

La partita contro l’Udinese di Gabriele Cioffi assume una rilevanza cruciale nelle sorti delle due formazioni. Come riportato da L’Unione Sarda, nella partita della 25a giornata, Ranieri potrebbe “rispolverare” un giocatore rimasto in panchina contro la Lazio. Si tratta di Matteo Prati. Il numero 16 rossoblù, prima dello scontro con la formazione di Maurizio Sarri, non assaggiava la panca dal 27 settembre scorso, in occasione della gara casalinga (persa) contro il Milan per 3-1.