Udinese | Il rientro di Deulofeu è un mistero! Sottil studia le alternative

L'attaccante spagnolo non riesce uscire dal suo calvario. Per questo motivo, può tornare fondamentale l'importo del Tucumano

In molti in questa stagione attendevano il rientro di Gerard Deulofeu, che tante soddisfazioni aveva dato ai tifosi friulani nelle passate stagioni. Ma secondo le ultime notizie, il rientro dell'attaccante dell'Udinese è decisamente lontano e non ha nemmeno una data certa. A oggi infatti non si possono fare previsioni sul suo ritorno in campo e potrebbero esserci anche soluzioni drastiche. Il club bianconero, infatti, potrebbe anche valutare la risoluzione unilaterale del contratto del giocatore, previsto in caso di inabilità o inidoneità di oltre 6 mesi. Un lasso di tempo già superato, visto che lo spagnolo è sceso in campo per l'ultima volta il 22 gennaio.

Se non ci dovessero essere dei miglioramenti nelle prossime settimane, l'Udinese potrebbe procedere in questa direzione. Mister Sottil insomma dovrà continuare la stagione con un attacco senza Deulofeu. Quali sono quindi le opzioni? Al momento la coppia titolare del suo 3-5-2 è quella composta da Lucca e Thauvin. Entrambi finora hanno avuto però un rendimento deludente: il classe 2000 italiano ha messo a referto 1 gol e 1 assist, mentre l'esperto francese è a secco di bonus. Ma anche dalle alternative il tecnico bianconero non ha potuto pescare molto fino a questo momento: Success ha trovato 1 assist in 7 presenze, mentre Davies non ha ancora giocato a causa di un infortunio. Altri nomi che potrebbero entrare nelle rotazioni sono quelli dei giovani Aké e Vivaldo Semedo. Soprattutto quest'ultimo infatti ha caratteristiche simili a quelle di Beto.

L'importanza di Pereyra — Ecco perché in questo momento difficile può tornare a essere importante Pereyra. L'argentino è tornato da svincolato, senza aver fatto la preparazione con la squadra. Per questo motivo finora non ha ancora avuto modo di incidere. Dopo aver lavorato sodo anche in questa sosta però, le cose potrebbero cambiare. Il Tucu infatti è sempre stato una certezza. Il classe 1991 ha qualità ed esperienza e sa giocare in più ruoli. E infatti Sottil potrebbe riproporlo sia come esterno destro di centrocampo, al posto di Ebosele, sia come seconda punta accanto a Lucca. Del resto l'argentino nella scorsa stagione ha segnato 5 gol e 7 assist e vicino alla porta potrebbe dare una mano agli attaccanti bianconeri, apparsi in difficoltà dopo l'addio di Beto. In una squadra che ha segnato 4 gol in 8 giornate, a mostrare la via potrebbe essere ancora una volta El Tucumano.

