News Udinese | Ripresi gli allenamenti al Bruseschi: si attende Pereyra

E' ripresa questo pomeriggio la preparazione in casa Udinese. Dopo la sconfitta rimediata a Genova è tempo di concentrarsi sul fondamentale scontro diretto contro la Salernitana. Una partita decisiva per salutare i bassifondi della classifica e condannare i campani all'ultimo posto. Liverani si giocherà tutto, per questo Cioffi spera di recuperare al meglio il capitano Pereyra.