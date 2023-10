Notizie Udinese | Rocchi: “Ebosele su Kvara? Procedura perfetta sul rigore”

Il designatore arbitrale ha analizzato a Open Var il contatto tra Ebosele e Kvara che ha portato al rigore. Queste le sue parole

A OpenVar, trasmissione di DAZN dove vengono analizzati gli episodi da VAR della giornata di Serie A con annessi audio a disposizione, è stato studiato anche il rigore assegnato al Maradona di Napoli per il contatto tra Ebosele e Kvaratskhelia. Il penalty ha poi dato il via alla larga vittoria dei partenopei che settimana scorsa si sono imposti per 4-1 sui bianconeri. L’arbitro Manganiello subito dopo il fallo aveva detto ai direttori di gara che sono ai monitor: «Lo tocca appena».

Da Lissone però chiedono di attendere per prendere una decisione definitiva mentre rianalizzano le immagini:

"La palla non la prende? No, non la prende… è il piede destro il problema. C’è il destro [di Ebosele] sul sinistro [di Kvara]. Glielo dà [il calcio sul piede], per me questo è da far vedere. Manganiello, ti consiglio di rivederla al monitor. Kvara protegge il pallone".

Durante l'OFR la spiegazione:

"Kvara protegge il pallone, Ebosele gli dà un calcio e gli sposta il piede; ha il destro sul suo sinistro".

La spiegazione di Rocchi — Il designatore arbitrale ha poi commentato in studio: "E’ una decisione che dal campo non è semplice. I due in Sala Var sono molto bravi, perché individuano le camere giuste e fanno il giro completo, per cui la procedura è perfetta. Il movimento dell’attaccante del Napoli è un movimento a protezione del pallone, non a cercare il contatto".

