L'Udinese di mister Kosta Runjaic sta vivendo il momento più complesso della sua stagione. La squadra si trova in una situazione decisamente difficile, con tanti assenti e calciatori non al meglio come Nicolò Zaniolo che proprio ieri si è visto in netto miglioramento.
mondoudinese udinese news udinese Calciomercato Udinese – Runjaic out? La decisione della società è chiara
udinese
Calciomercato Udinese – Runjaic out? La decisione della società è chiara
Terza sconfitta consecutiva e di conseguenza potrebbero esserci dei pensieri su quanto si sta vedendo sul campo. Non perdiamo un attimo
Allo stesso tempo potrebbe arrivare qualche pensiero sul futuro proprio del tecnico e della società bianconera. Andiamo a vedere se effettivamente il futuro del coach sembra essere scritto. Tutti i dettagli sulla decisione momentanea <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA