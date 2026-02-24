mondoudinese udinese news udinese Calciomercato Udinese – Runjaic out? La decisione della società è chiara

Calciomercato Udinese – Runjaic out? La decisione della società è chiara

Terza sconfitta consecutiva e di conseguenza potrebbero esserci dei pensieri su quanto si sta vedendo sul campo. Non perdiamo un attimo
L'Udinese di mister Kosta Runjaic sta vivendo il momento più complesso della sua stagione. La squadra si trova in una situazione decisamente difficile, con tanti assenti e calciatori non al meglio come Nicolò Zaniolo che proprio ieri si è visto in netto miglioramento.

Allo stesso tempo potrebbe arrivare qualche pensiero sul futuro proprio del tecnico e della società bianconera. Andiamo a vedere se effettivamente il futuro del coach sembra essere scritto. Tutti i dettagli sulla decisione momentanea <<<

