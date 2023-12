Samardzic: “Inter? Fa parte del passato. Mi sento un giocatore importante”

Dopo quanto accaduto la scorsa estate, Lazar Samardzic sabato ritroverà di fronte l'Inter. Una partita particolare per il serbo che così ha commentato ai microfoni societari: "Del mio passaggio in nerazzurro si è parlato tanto ma ormai fa parte del passato . Affronteremo a San Siro una delle squadre più forti del campionato, dovremo dare tutti il massimo se vogliamo provare a portare via punti".

Le parole di Samardzic

Infine, Samardzic sul suo impiego: "Sto giocando di più rispetto alla scorsa stagione, in Serie A non è facile soprattutto dal punto di vista fisico. Mi sento un giocatore importante, che vuole sempre dare il proprio contributo alla squadra. Devo aiutare i miei compagni non solo con la mia qualità offensiva ma anche in difesa".