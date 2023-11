Udinese – Da Samardzic a Pafundi, ecco come sono andati i nazionali

Si è conclusa la prima giornata per le nazionali. Ecco come si sono comportati i giocatori in campo tra ieri pomeriggio e ieri sera

Ieri è stata la prima giornata per vedere in campo diversi nazionali. Il primo calciatore a dire la sua è stato Lazar Samardzic che contro il Belgio ha giocato da titolare per la prima volta con la maglia della Serbia. Ben settanta minuti in campo per lui che ha portato a termine una buona partita contro un grande avversario.

Simone Pafundi, invece, con l'under 19 ha messo a referto ben due assist. Il calciatore ha sorpreso tutti e non ha deluso le aspettative (alte) contro il Lichtenstein. In conclusione, solo panchina per Jordan Zemura con lo Zimbabwe. Bisognerà aspettare il prossimo incontro per vederlo in campo con la nazionale.

