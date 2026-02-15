Terminata da qualche minuto la sfida di campionato tra l'Udinese ed il Sassuolo. Una partita importante che rivela più di qualche dettagli su quello che sarà il futuro dei bianconeri, non perdiamo un secondo ed andiamo con il commento.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Sassuolo | Il commento sulla gara: 2 minuti di pura follia
udinese
Udinese-Sassuolo | Il commento sulla gara: 2 minuti di pura follia
Terminata da qualche minuto la sfida di campionato tra l'Udinese ed il Sassuolo, non perdiamo un secondo ed andiamo con il commento
Primo tempo
Prima frazione di gioco decisamente interessante in cui la squadra di casa trova il vantaggio dopo pochi minuti di gioco. Ottima giocata di Ekkelenkamp che mette in seria difficoltà la difesa avversaria e porta l’Udinese in vantaggio con Solet. Da quel momento in poi inizia la pressione del Sassuolo che nel corso del primo tempo, però, non riesce a rendersi nettamente pericoloso con la squadra spesso in gestione. Non possiamo fare altro che passare al commento della seconda frazione di gioco <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA