News Udinese | Senti Almqvist: “Contro i bianconeri sarà una battaglia”

L'Udinese è chiamata a invertire la propria rotta. Dopo 8 partite i friulani non hanno ancora raccolto nessuna vittoria. La gara dopo la sosta recita Lecce, squadra partita con tutt'altro appiglio. Pontus Almqvist, esterno offensivo dei salentini, ha parlato oggi in conferenza stampa per fare il punto della situazione in casa pugliese dopo l'ottimo avvio di campionato. Inquadrata ovviamente la sfida contro l'Udinese, la prima gara dopo la sosta: "Il mio unico focus è sul Lecce. Se la Svezia mi dovesse chiamare sarei felice, ma non ci penso: se farò bene sicuramente mi convocheranno. Vogliamo stare in Serie A, non ho un obiettivo di gol stagionali".