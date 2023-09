Udinese | Senti il preparatore: “Pereyra al 100% tra massimo un mese”

Sottil ha gli uomini contati. La gara con la Fiorentina è già cruciale per trovare la prima vittoria in stagione. Servirà il miglior undici possibile e tra questi ci potrebbe essere il ritorno dal 1' di Pereyra. A proposito di questo, Claudio Bordon, ex preparatore atletico dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista al Messaggero Veneto in cui ha spiegato quanto tempo servirà prima che la squadra torni al massimo della forma. "Servirà ancora un mese di lavoro, ma soprattutto di partite intense, per acquisire il ritmo partita che adesso manca all'Udinese. I tempi non sono uguali per tutti e dipendono soprattutto da fattori spesso trascurati ai non addetti ai lavori, come il campionato o la categoria di provenienza".