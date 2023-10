Notizie Udinese | Sette bianconeri in nazionale: ecco di chi si tratta

Sono sette i bianconeri che risponderanno alle convocazioni delle proprie nazionali durante la sosta. Il primo a scendere in campo nelle gare di qualificazioni ai prossimi Europei sarà Festy Ebosele con la sua Irlanda, attesa dalla Grecia il 13 ottobre e da Gibilterra il 16. Gli sloveni Jaka Bijol e Sandi Lovric affronteranno, invece, la Finlandia il 14 e l’Irlanda del Nord il 17. Stesse date in cui giocherà la Serbia di Lazar Samardzic , prima contro l’Ungheria e poi col Montenegro.

Amichevole contro il Rijeka

L'Udinese guidata da mister Sottil e reduce dal pareggio esterno di Empoli avrà due settimane di tempo per preparare la sfida casalinga al Lecce del 23 ottobre. L'undici friulano, per non perdere il ritmo partita dovuto alla sosta per le nazionali, ha organizzato un test amichevole contro il Rijeka, squadra capolista della massima divisione croata. La gara si terrà allo stadio Rujevica di Rijeka (Fiume) sabato 14 ottobre alle 17.