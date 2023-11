News Udinese | Silvestri: “Cioffi ci ha scosso. Ognuno dà più del 100%”

Marco Silvestri è stato premiato quest'oggi al Gala del Calcio Triveneto come miglior giocatore dell'Udinese nella stagione 2022/23. Un rendimento che si spera possa ritrovare anche da qui in avanti, visto l'inizio non esaltante. Queste le sue parole ad Udinese Tv a margine dell'evento: “Sono molto contento, è un bel premio e fa piacere conquistarlo ancora una volta, spero non sia l’ultima. Ho fatto quello che dovevo per aiutare la squadra a fare punti."