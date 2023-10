News Udinese | Silvestri non ha dubbi: “La squadra ha fiducia in Sottil”

Periodo difficile per i bianconeri che nelle prime 8 giornate hanno racimolato solo 5 punti , frutto per altro di 5 pareggi. Un bottino misero che ora preoccupa la società visto che il trend negativo non sembra avere fine. Nonostante questo, la squadra rimane con il suo allenatore, come raccontato da un senatore di questa squadra.

Fiducia in Sottil

Posizione congelata per Sottil, secondo la Rai: in avvio di settimana la proprietà prenderà una decisione. Marco Silvestri, ha analizzato il periodo ai microfoni della Rai: “Il mister ci ha dato tanto, ci dà tanto tutti i giorni. Io ho piena fiducia in lui, come tutti i miei compagni. Noi siamo con lui tutti i giorni. Prima della partita ci ha fatto un discorso importante che ci ha toccato molto. Ha fatto un discorso sul fatto che dobbiamo giocare spensierati, come quando eravamo bambini. E’ stato proprio un bel discorso. Io personalmente ho giocato spensierato come quando ero un bambino”.