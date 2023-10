News Udinese | Silvestri: “Serve una vittoria, anche brutta. Il talento c’è”

Il portierone dei bianconeri ha parlato ospite a Udinese Tonight dove ha commentato la settimana di pausa dei bianconeri.

Marco Silvestri ha parlato ospite a Udinese Tonight dove ha commentato la settimana di pausa dei bianconeri. Una settimana fondamentale in vista della gara di lunedì prossimo contro il Lecce. Sottil non ha più tempo, serve la vittoria per risollevare la squadra. "Ci siamo allenati bene, ovvio che avendo qualche giocatore out per le Nazionali complica il lavoro. Abbiamo fatto un'amichevole non semplice, sicuramente c'è pressione e siamo ben consapevoli che il momento non è positivo. Ma dobbiamo essere noi a controllarla nel modo giusto e prenderla come stimolo".

Come ha visto Sottil in quest'ultima settimana?

"Il mister l'ho visto tranquillo, crede in noi ed è convinto usciremo da questo periodo. Non mi aspettavo un inizio così ma analizzando tutto ci può stare. Abbiamo cambiato tanto prendendo giovani giocatori senza esperienza nel campionato italiano. La qualità c'è ma è inespressa. Poi è chiaro che quando non vinci si ha quel timore di sbagliare che ti condiziona. Ora serve una vittoria, anche brutta. Potrebbe cambiare tutto. È il periodo più brutto da quando sono qua, ma ci può stare. Sono convinto che riusciremo a cambiare le cose".

Sugli errori, che ne hanno condizionato il rendimento, il portiere ha continuato:

"Sul gol di Rabiot contro la Juve sono andato troppo convinto di prenderla, forse potevo semplicemente deviarla fuori. L'errore con il Genoa c'è poco da dire. L'ho calciata male di collo ed è andata male. È un errore tecnico mentre quello contro la Juve è una scelta sbagliata. Il prato del nostro stadio è in condizioni pessime, non l'ho mai visto così. Questo ha causato anche tanti errori tecnici dei miei compagni. Non siamo abituati perché è sempre stato ottimo".

Le parole di Silvestri — Silvestri ha infine spiegato il momento di difficoltà:

"Non abbiamo vinto nessuna partita contro le dirette avversarie ma non abbiamo nemmeno perso, cosa non scontata in un momento di difficoltà. In Serie A non esistono gare facili ma adesso bisogna cominciare a fare vittorie. Sono quelle che servono alla fine, perché con tre punti cambierebbe tutto. Restiamo con i piedi per terra, sappiamo che ci sono delle difficoltà e sicuramente dobbiamo aiutare i nuovi arrivati ad ambientarsi più velocemente".

