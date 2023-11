Milan-Udinese 0-1 | Silvestri: “Questa vittoria deve essere un nuovo inizio”

Due parate salva risultato per mantenere la porta inviolata a San Siro. Non è stato solo questo Marco Silvestri , ma anche tanta personalità nell’1-0 sul Milan. Dopo un inizio di stagione non facile, il numero uno dei friulani è tornato in versione Superman. “Sono molto contento di essere riuscito ad aiutare la squadra a portare a casa questa vittoria. Era fondamentale e ci darà lo stimolo per le prossime partite”. Una serata speciale per il numero, 1, che ricorda come “non avevo mai vinto a San Siro. Ho deciso che volevo farlo stasera!”.

Le parole di Silvestri

"Questa vittoria deve essere uno spartiacque per un nostro nuovo inizio, è l'unica via che abbiamo: essere così cattivi, così concentrati e con questa voglia. Una partita del genere va fatta sempre, non solo in trasferta contro il Milan. Ci farà da esempio per le gare future". Dall'arrivo di Gabriele Cioffi in panchina "abbiamo capito che dovevamo darci una svegliata. Il mister ci ha dato un'impronta diversa, più aggressiva, e siamo riusciti a trasmetterla in campo in breve tempo".