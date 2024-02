News Udinese | Slitta il rientro per Bijol: sarà out fino a fine marzo

Compleanno ai box per Jaka Bijol. Il calciatore è out da due mesi dopo essere stato operato al piede sinistro per ridurre la frattura da stress allo scafoide. Il difensore sloveno è al lavoro per recuperare dall'infortunio, ma dovrebbe restare fuori per un mese e mezzo in più del previsto. Saltando così le prossime partite di campionato in Serie A contro Juventus, Cagliari, Genoa, Salernitana, Lazio e Torino.