Notizie Udinese – Solet out? Ecco l’esito degli esami e le date del rientro

Oumar Solet è out a tempo indeterminato. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli e incluse le date del rientro del difensore centrale
Lorenzo Focolari Redattore 

Situazione complessa in casa Udinese visto che pochi minuti dopo il fischio d'inizio del match di campionato contro il Bologna è arrivata la notizia che nessuno si aspettava ed un calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca in via definitiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le condizioni di Oumar Solet.

"Udinese Calcio comunica che Oumar Solet ha riportato una distrazione al muscolo pettineo dell'adduttore. Il calciatore ha iniziato la riabilitazione e sarà a disposizione nel giro di due settimane". Che partite salta Solet? Ad oggi non ci sarà nel corso del prossimo incontro con la Fiorentina e in casa contro i bianconeri di Torino. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo saluta i bianconeri? Spunta un nuovo team <<<

