Notizie Udinese – Solet out? Ecco l’esito degli esami e le date del rientro

Oumar Solet è out a tempo indeterminato. Non perdiamo un secondo ed ecco i dettagli e incluse le date del rientro del difensore centrale

Situazione complessa in casa Udinese visto che pochi minuti dopo il fischio d'inizio del match di campionato contro il Bologna è arrivata la notizia che nessuno si aspettava ed un calciatore è stato costretto ad alzare bandiera bianca in via definitiva. Andiamo a vedere nel dettaglio le condizioni di Oumar Solet .

"Udinese Calcio comunica che Oumar Solet ha riportato una distrazione al muscolo pettineo dell'adduttore. Il calciatore ha iniziato la riabilitazione e sarà a disposizione nel giro di due settimane". Che partite salta Solet? Ad oggi non ci sarà nel corso del prossimo incontro con la Fiorentina e in casa contro i bianconeri di Torino. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo saluta i bianconeri? Spunta un nuovo team <<<