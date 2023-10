Notizie Udinese | Sottil ci pensa: è arrivato il momento di Marley Akè?

Senza Beto e con Deulofeu ancora ai box, il gol di Lucca è infatti l'unico arrivato da parte degli attaccanti. I continui ballottaggi tra Thauvin e Success non rendono poi decifrabile una situazione che in ogni caso non ha ancora dato i frutti sperati. Tutte soluzioni che ora preoccupano Sottil.

E' arrivato il momento di Akè?

Chi invece è sempre stato a disposizione ma non ha ancora potuto dire la sua è Marley Aké, arrivato in prestito dalla Juventus per offrire maggiori soluzioni all'attacco friulano. Nella conferenza stampa precedente al match con il Genoa Sottil ha speso parole importanti per il francese, sottolineandone le qualità e la grande duttilità: "È un esterno offensivo puro, ma può essere un quinto offensivo, una mezzala. È un giocatore con qualità importanti, lo tengo in considerazione". La trasferta di Empoli si avvicina e il momento del francese pre essere arrivato. Quanto meno per provare a sbloccare l'attacco.