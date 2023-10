News Udinese | Sottil finalmente può scegliere: rosa quasi al completo

Il tecnico dei friulani si gioca le sue ultime carte in una gara fondamentale. Restano alcuni dubbi a centrocampo e in attacco

Con i rientri di Bijol, Lovric e Samardzic il gruppo bianconero è quasi al completo. Sottil ora può scegliere l’undici migliore da schierare lunedì contro il Lecce. Anche Masina sta provando a essere disponibile per la panchina. Il difensore ha lavorato a parte anche oggi, ma spera sempre nella convocazione. Non bisogna affrettare i tempi, come fatto con Ebosse: nel ruolo di braccetto di sinistra Sottil ha a disposizione Kristensen e Kabasele che daranno vita ad uno dei ballottaggi su cui riflettere. Non è l’unico, perchè Sottil sta seriamente pensando di riaffidare la fascia destra a Pereyra, aprendo al duello con Ebosele per la maglia da titolare.