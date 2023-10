News Udinese | Sottil può sorridere: Oltre a Masina, altri due ritorni

Masina spera di vedere la luce in fondo al tunnel. Con il contributo dello staff medico, il difensore marocchino potrebbe tornare in campo settimana prossima. Insieme a lui, potrebbero tornare in gruppo anche due elementi dell’attacco. Torna insomma un moderato ottimismo al Bruseschi, visto che tra 12 giorni al ‘Friuli’ l'Udinese sarà chiamata a centrare la prima vittoria in campionato contro un Lecce che sta sorprendendo. Masina si candida al rientro tra i convocati: difficile pensarlo titolare, visto che non gioca una partita ufficiale interamente dallo scorso 21 maggio (Udinese-Lazio 0-1). Il difensore italo marocchino scalpita.