Udinese | Tikvic si presenta: “Qui per migliorare. Sono pronto per giocare”

Il nuovo centrale bianconero si è presentato ieri ai suoi nuovi tifosi rilasciando un'intervista a TV 12. Ecco le sue parole

Antonio Tikvic è l'ultimo arrivo in ordine di tempo della sessione estiva del calciomercato dell'Udinese. Difensore centrale classe 2004, il croato è arrivato dal Bayern Monaco per una cifra vicina ai 650 mila euro ed ha firmato un contratto quinquennale fino al 2028 .L'ultimo acquisto in ordine di tempo dell'Udinese, si è presentato ieri ai microfoni di Tv12: "E' stata una sessione dura e lunga per me, ho potuto firmare solo all’ultimo secondo. Sono felice che adesso sia tutto alle spalle e di poter giocare per l’Udinese. E' una grande opportunità. Voglio ricambiare la fiducia del club e delle persone che hanno creduto in me. Non vedo l’ora di iniziare”.

Dopo le diverse esperienze, com'è venire in un campionato totalmente nuovo?

“Mi sento pronto per la Serie A. Non vedo l’ora che arrivi la mia opportunità, per mostrare ciò che so fare. La qualità dei difensori per cui la Serie A è nota è uno dei motivi che mi ha spinto a venire qui all’Udinese. Voglio migliorare ogni giorno”.

Giocatori a cui ti ispiri in Serie A?

“Tra i pari ruolo vorrei affrontare Malick Thiaw e Fikayo Tomori, per quanto riguarda gli attaccanti Dusan Vlahovic, Moise Kean, Rafael Leao, Lautaro Martinez, Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Sono tanti, lo so, ma è un grande campionato!”.

Quali sono le tue caratteristiche?

“Mi ritengo un giocatore tatticamente bravo per essere un difendere, so come farmi valere con la palla, sono molto bravo col sinistro e penso che, nonostante la mia altezza, sia tecnico e veloce. L'Udinese è un grande club con ottimi giocatori. La squadra è giovane e forte, penso abbiamo ottime possibilità di fare una grande stagione”.

Le parole di Tikvic — Come sogni il tuo debutto in bianconero?

"Vorrei scendere in campo il prima possibile. Sono pronto per la maglia da titolare, voglio mostrare ciò che so fare. Quando giocherò darò il 100% ogni secondo. Non vedo l’ora che arrivi quel momento”.

Un messaggio ai tuoi nuovi tifosi?

“Sono emozionato di essere qui e orgoglioso di indossare questa maglia. Darò tutto ogni secondo, ogni minuto in campo per ottenere la vittoria. Spero ci divertiremo”.

