L'Udinese ha capito nel corso di questa stagione di essere una squadra con l'apporto di Keinan Davis ed essere un'altra senza le giocate del centravanti inglese. Proprio per questo motivo non possiamo fare altro che andare a vedere la prima e possibile data del rientro.
News Udinese – Quando torna Keinan Davis? Spunta la prima data
Keinan Davis è pronto per tornare a mettersi in mostra, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul possibile rientro del bomber
Secondo il Messaggero Veneto sembra essere solo questione di tempo e già nel match in casa contro la Fiorentina potrebbe rientrare nel giro dei convocati. Bisognerà attendere la Dea per avere (probabilmente) l'ex Watford dal primo minuto di gioco. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. No Davis, no party ed è caccia all'alternativa <<<
