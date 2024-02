Udinese, Trevisani: “La vittoria dello Stadium è un risultato incredibile”

Una vittoria che ha fatto scalpore. I friulani hanno vinto in trasferta per la seconda volta in stagione e ha interrotto la corsa della Vecchia Signora. Durante l'ultima trasmissione di "Cronache di Spogliatoio", il giornalista Riccardo Trevisani ha fornito il suo commento sulla partita dell'Allianz Stadium: "Un risultato incredibile perché l’Udinese non è capace di vincere una partita e ha vinto a Torino contro la Juve. Adesso cominceranno con l’#AllegriOut, ma non è che dopo ogni sconfitta bisogna necessariamente cacciare l’allenatore. Ci sono responsabilità qui, come c’erano al Milan, nella scelta dei giocatori, nel sistema di gioco, di qualità dell’impostazione che manca clamorosamente".