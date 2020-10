Questa mattino l’Udinese si è ritrovata agli ordini di mister Gotti al campo del Bruseschi. I calciatori non protagonisti della gara di ieri contro lo Spezia, hanno svolto una seduta incentrata sul possesso palla ed esercitazioni tecniche. Lavoro di scarico invece per i calciatori che hanno disputato la gara contro i liguri. Domani in programma una seduta al pomeriggio.