Udinese, Musso: “Il ginocchio mi ha giocato un brutto scherzo”

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso ha pubblicato un post su instagram relativo all’infortunio subito in nazionale. Questo il contenuto del suo messaggio: “L’illusione di essere di nuovo in Nazionale e di aver iniziato una nuova stagione all’Udinese è stata enorme, ma il ginocchio mi ha giocato un brutto scherzo: mi dovranno operare il menisco. Cose calcistiche che ci costringono a dimostrare la nostra forza per tornare meglio di prima. Incoraggerò la Nazionale come un tifoso in più e sarò con l’Udinese in modo che i miei compagni di squadra sentano il mio sostegno in ogni partita. Vi ringrazio per i messaggi di incoraggiamento e mando un abbraccio a tutti voi. A presto nel luogo in cui sono più felice: il campo”.