News Udinese | Walace: il pretoriano di Cioffi fa 200 presenze in Europa

Contro la Juventus Walace taglierà un traguardo molto importante. Per il mediano brasiliano infatti la gara tra l' Udinese e la Vecchia Signora sarà il match numero 200 tra Serie A e Bundesliga . Il perno imprescindibile della mediana friulana infatti raggiungerà quota 147 presenze con la maglia bianconera. Ormai veterano, il nativo di Salvador di Bahia è sempre più un pretoriano di Cioffi e la sua esperienza in Friuli si prospetta ancora lunga.

Quest'anno è stato riconfermato al comando del centrocampo sia da Sottil sia da Cioffi, raccogliendo anche in eredità la fascia da capitano lasciata dal Tucu Pereyra, tornato solo a settembre. Al suo quinto anno in bianconero, Walace è ora un'eccezione in una regola. Anche lui sarà chiamato a tenere compatto il gruppo, forte della sua esperienza, in questa lotta salvezza che si sta rivelando molto complicata in casa friulana.