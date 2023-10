News Udinese | Senti Zarraga: “Sto lavorando per convincere Sottil”

Arrivato in estate senza destare troppo stupore, Oier Zarraga non è ancora entrato nei meccanismi tattici di Sottil. L'ex Atletico Bilbao ha dato però buoni segnali nell' amichevole disputata sabato, firmando anche il gol nell'1-1 dell'Udinese contro il Rijeka. A fine gara, lo spagnolo ha commentato ai microfoni di TV12 il pareggio in amichevole, una gara a tratti anche dura: “Tanti falli, una partita dura contro una squadra vera, credo che abbiamo fatto una bella partita, aspettiamo la prossima gara. Abbiamo fatto un buon test con il Rijeka, sono stati minuti importanti per chi ha giocato meno, avanti così.