News Udinese | Zazzaroni: “Juve sconsolante. Bene la difesa friulana”

Per un'Udinese finalmente convincente, c'è una Juve da un punto nelle ultime tre partite. Una flessione preoccupante che è stato tema nella puntata di ieri di Pressing. Ivan Zazzaroni ha infatti commentato il match tra Juventus e Udinese terminato con la vittoria della squadra di Cioffi. "La prestazione della Juve è stata sconsolante. Pura, ancorché sorprendente, involuzione: soprattutto nel primo tempo centrocampisti e attaccanti hanno abolito il movimento senza palla a favore della palla sui piedi, incoraggiando l’azione difensiva dell’Udinese che fisicamente non ha nulla da invidiare a nessuno. Troppo insistita poi la ricerca della verticalità sulla sinistra, anche se devo dire che dalla parte opposta Weah non ha aggiunto nulla. Bene invece l'Udinese, precisa e attenta in marcatura fino al termine della gara".