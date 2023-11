Udinese | Zeegelaar: “Samardzic e De Paul perfetti per la Vecchia Signora”

L'ex centrale dei bianconeri Marvin Zeegelaar, attualmente svincolato, ha rilasciato un'intervista a Tuttojuve.com in cui ha parlato del futuro di due suoi ex compagni in Friuli: De Paul e Samardzic. Riguardo al centrocampista dell'Atletico Madrid ha dichiarato: "Un vero fenomeno, non mi sorprende sia arrivato a giocare in un top club come l'Atletico Madrid. Lui ha sempre avuto grande qualità, è un lottatore e non si arrende mai. In allenamento era una vera forza della natura, non voleva mai perdere. Ogni pallone doveva essere il suo, ma era uno spettacolo già vederlo in azione tre anni fa. Ora sarà migliorato ancora di più. Rispetto a quando è andato via da Udine, ora è più maturo e ha già vinto. In Italia non c'è ancora riuscito, in effetti è difficile vincere lo scudetto con l'Udinese (sorride ndr)".