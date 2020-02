Tuttosport: Bologna, finale felice contro l’Udinese

Il commento di Tuttosport alla gara tra Bologna e Udinese.

Il Dall’Ara si libera per la 5ª volta quest’anno in un grido liberatorio durante il recupero. Quasi un appuntamento fisso per il Bologna, che ha coronato col gol di Palacio al 92′ una ripresa a tratti confusa, ma sempre volitiva. L’Udinese deve rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria nel girone di ritorno, quando ormai sembrava fatta. Del resto il treno della partita aveva imboccato il binario giusto per i bianconeri: dopo il gol di Okaka nel primo tempo, all’Udinese non restava che fare ciò che gli riesce meglio, ovvero compattarsi con ordine, chiudendo anche gli spifferi e provando a ripartire. Il piano però non è riuscito fino in fondo, come ammette Luca Gotti: «Aver lasciato questi due punti dopo il 90’ ci provoca un grande dispiacere. Non mi è piaciuta la ripresa. Se nel primo tempo abbiamo ricalcato i canoni giusti, ritenevo poi che dovessimo avere una capacità migliore di gestire la palla. Ho cercato di dare palleggio e personalità coi cambi. L’importanza del risultato ci ha condizionati. L’idea di difendere il fortino ha preso il sopravvento. Se non avessimo preso quel gol, ne avremmo parlato solo nello spogliatoio. Invece la realtà è che torniamo a casa con un solo punto».

