Giacomini rincara: a Gotti gli hanno tolto Pussetto perché non cambiasse modulo

Massimo Giacomini ha fatto il consueto punto della situazione sull’Udinese reduce dal pari con il Verona: “Un passo indietro secondo me. La partita non è stata granché, anche il Verona non era nella forma migliore – ha spiegato a Telefriuli -. Su 15 punti ne abbiamo presi due. Ora il Lecce ha 25 punti, il Genoa 22 mentre noi andiamo a Bologna e dobbiamo fare punti. Va bene pareggiare con il Verona, non con il Brescia. Il cambio Jajalo-Fofana non ci stava. Togli un difensore e metti una punta”.

Poi ribadisce ancora il suo pensiero su Pussetto: “Dovevano provarlo prima Pussetto. Non gli hanno mai fatto fare una partita intera, né a lui né a Barak. E il ceco a Lecce è tra i migliori. Perchè qui non si può cambiare modulo di gioco? Con due giocatori così si poteva pensare al 4-4-2. Abbiamo un centrocampo che non fa correre bene la palla, per cui il problema diventa di Lasagna. Poi Mandragora lavora per due, va avanti e indietro, aggredisce, va in pressione. Invece domenica ad un certo punto è stato il Verona a pressare.E lì Gotti si è spaventato. Continuando con quel modulo, nulla può cambiare. Secondo me a Gotti gli hanno tolto Pussetto perché non cambiasse modulo. Dico la verità. Non mi entusiasma questo gioco senza far gol. Sto aspettando che qualcuno si svegli. Speriamo bene”