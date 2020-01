Udinese Club SGN: Sicuramente mister Gotti ha ancora “qualcosina” da sistemare, ma la strada è quella giusta

Come il Club Udinese S.G.N ha festeggiato il terzo tempo e commentato la vittoria dei bianconeri sul Sassuolo.

SI SALE IN CLASSIFICA.

3 reti, 3 punti e 3^ vittoria consecutiva.

Gara bella, vivace, veloce, con tante emozioni.

La squadra di casa ha tenuto bene il controllo della partita, segnando “solo” 3 reti, e facendo vedere sempre più un gruppo omogeneo, con delle qualità e potenzialità da non sottovalutare. Qualche brivido per i bianconeri, ma un super Musso ha chiuso bene lo specchio della porta, neutralizzando le poche conclusioni degli avversari.

Si conclude a 24 punti il girone d’andata del campionato.

Sicuramente mister Gotti ha ancora “qualcosina” da sistemare, ma la strada è quella giusta.

Noi comunque abbiamo festeggiato nel 3° tempo.

Ale Udin …

Mandi mandi.