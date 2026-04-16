Lennon Miller sta vivendo la sua prima stagione nel mondo del calcio italiano con la maglia dell'Udinese. Una buona annata con diverse prove soddisfacenti, soprattutto per un ragazzo che deve ancora compiere i 20 anni. Prima di arrivare in Friuli Venezia Giulia è stato messo sotto osservazione da tantissime società anche della nostra massima serie. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quella che è stata la sua scelta nel corso di quest'estate. A parlarne ci pensa Manuel Pascali, che in passato ha militato nella stessa squadra del padre del giovane scozzese.

Le dichiarazioni di Pascali su Miller

Lennon Miller e Nico Paz

Ecco il commento dell'ex difensore del Sant'Angelo e del Sangiuliano City tra le tante: "Miller ha scelto l'Udinese perché è un club che mostra e dimostra di anno in anno il processo di valorizzazione dei suoi atleti. Suo padre mi ha detto che aveva ben tre società interessate e tra queste c'era anche il Bologna. A Miller hanno fatto vedere il percorso degli investimenti fatto e di conseguenza ha preso questa decisione". Una scelta che sta portando frutti non solo nell'immediato, ma si spera anche nel medio/lungo periodo. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su una star come Nicolò Zaniolo. Futuro tutto da scrivere, ma a fare il punto ci pensa Collavino <<<