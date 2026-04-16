Nicolò Zaniolo è uno dei talenti più importanti per il club bianconero di Udine. Un calciatore che ha tutte le qualità per fare la differenza sul campo da gioco e lo sta dimostrando con una stagione che lo ha rilanciato a livello nazionale e non solo. Proprio nelle ultime ore si è aperto il discorso che potrebbe portare il ragazzo al riscatto definitivo con la maglia bianconera. Ad oggi non c'è ancora nulla di scritto, ma non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni di Collavino. Uno dei dirigenti più importanti della famiglia dell'Udinese ha fatto il punto sul possibile riscatto.

Il futuro di Nicolò Zaniolo

Zaniolo e Zaccagni

L'Udinese non vuole perdere un dieci italiano di questo livello ed infatti Collavino ha parlato in maniera più che chiara: "Stiamo lavorando per il riscatto di Nicolò Zaniolo, ma ne parleremo in maniera chiara solo al termine del campionato". Ricordiamo che il riscatto per il 100% delle prestazioni del fantasista ex Inter e Roma (tra le tante) si aggira sui 10 milioni di euro. Una cifra tutt'altro che elevata sia per l'apporto sul campo da gioco che per le attuali valutazioni di mercato. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul futuro di una figura importante come il direttore Inler. Futuro tutto da scrivere <<<