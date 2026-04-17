Il presidente dell'Udinese Franco Soldati ha parlato e fatto il punto sul futuro della squadra bianconera sia sul campo da gioco che al di fuori di quest'ultimo. A Radio Kiss Kiss non è mancato il punto soprattutto su un calciatore nello specifico, stiamo parlando di Nicolò Zaniolo. C'è il futuro di un talento del genere che è tutto da scrivere, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su quello che potrebbe essere il prossimo passo del numero 10. Soldati ha rivelato dei retroscena decisamente molto interessante.

Il punto del presidente dell'Udinese

Jurgen Ekkelenkamp e Nicolò Zaniolo

Soldati apre le sue dichiarazioni così: "Zaniolo è un giocatore che ha avuto un impatto positivo sia sul campo che nello spogliatoio, e questo è molto importante per noi". Ecco le dichiarazioni che riguardano il futuro del fantasista di La Spezia: "Penso che, dopo una stagione come questa, Zaniolo resterà ancora un anno a Udine, ma ogni cosa avverrà a tempo debito". Dichiarazioni forti che fanno pensare a quanto il calciatore dell'Udinese sia pronto per prendersi un posto da assoluto protagonista anche nel corso della prossima annata. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Inler parla del suo futuro, le ultime sul direttore <<<