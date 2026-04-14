L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra bianconera ha voglia di chiudere nel miglior modo possibile il suo campionato e soprattutto provare a conquistare i 50 punti finali oltre che la parte sinistra della classifica. Nel frattempo ha fatto il punto proprio il direttore dell'area tecnica, stiamo parlando di Gokhan Inler. Punto fermo nel corso di queste due stagioni che sta scrivendo il suo futuro. Ecco le dichiarazioni e soprattutto il punto su quello che sarà nel corso della prossima stagione.

Le dichiarazioni del direttore

Inler e Runjaic

"Il nostro obiettivo è chiaro, vogliamo i cinquanta punti in campionato e soprattutto arrivare tra le prime dieci della nostra Serie A". Il direttore ha poi continuato e fatto il punto sul suo futuro: "Alla fine della stagione scadrà il contratto che mi lega al mondo bianconero, ma ci siederemo ad un tavolo e parleremo. Non so ancora cosa succederà, ma in realtà sarei contento di restare con la casacca del club del Friuli Venezia Giulia, speriamo sia di buon auspicio". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Nicolò Zaniolo sorprende tutti in quel di San Siro. Adesso i Pozzo devono ipotecare la nuova perla dell'Udinese <<<